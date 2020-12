Bimba nata da un embrione congelato 28 anni fa negli Usa, è la più “vecchia” mai venuta al mondo

Un piccolo grande miracolo. E un record. Una bambina in Tennessee è nata da un embrione congelato 28 anni fa, ed è quindi probabilmente la più “vecchia” mai nata. Molly Everette Gibson, riportano diversi siti americani, è nata il 26 ottobre, mentre l'embrione era stato congelato nell'ottobre del 1992, appena 18 mesi dopo la nascita della donna che ha portato avanti la gravidanza, Tina.

Molly Everette Gibson may only be less than one month old, but she has already made history. https://t.co/7x5Wkjylv2

— ABC News (@ABC) December 1, 2020