Alec Baldwin, il dramma della moglie: «Sono incinta ma il bimbo non cresce, temo un aborto»

Alec Baldwin, la moglie nella foto col pancino: «Sono incinta, ma sto per abortire». Hilaria Baldwin, moglie dell'attore e madre dei suoi quattro figli, ha annunciato su Instagram di essere incinta, ma di stare per abortire. Hilaria ha pubblicato una foto in biancheria intima in cui mostra il pancino, ma non si tratta di un lieto evento per la coppia di Hollywood. Le precedenti gravidanze della donna sono sempre state condivise con i fan, e così anche per la quinta Hilaria Baldwin ha deciso di rendere partecipi i suoi fan: «Sono sempre stata aperta con voi nel raccontarvi della mia famiglia e voglio essere sincera anche adesso. Voglio condividere con voi che probabilmente sto avendo un aborto spontaneo...».

«Mi ero ripromessa che se fossi rimasta di nuovo incinta avrei condiviso con voi la mia esperienza», ha proseguito Hilaria: «E non voglio tenervelo nascosto, solo perché non è una notizia così positivo come le altre. Penso che sia importante mostrare la verità ... perché il mio lavoro è aiutare le persone essendo aperta. Inoltre, non ho vergogna o imbarazzo per questa esperienza. Voglio contribuire a rendere normale il tema sull'aborto e rimuovere lo stigma che c'è su di esso».

La coppia ha già altri quattro figli: la maggiore ha cinque anni, Carmen Gabriela, il più piccolo solo dieci mesi.

La moglie di Alec Baldwin ha poi spiegato cosa la spinge a pensare di essere vicina all'aborto: «L'embrione ha un battito cardiaco, ma non è forte, e il bambino non cresce molto. Quindi aspettiamo... Tanta incertezza ... ma le probabilità sono molto, molto piccole che questa sia una gravidanza praticabile. Ho piena fiducia che la mia famiglia e io supereremo tutto questo, anche se il viaggio è difficile...».

Per finire, Hilaria chiede ai suoi follower di starle vicina, e ammette di sentirsi un po' fragile in questo momento.

