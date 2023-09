Variante Eris, dopo i primi sintomi quali medicinali assumere? Quali vanno evitati? Le linee guida

La variante Eris è tornata a provocare l'aumento dei contagi Covid. Sono numerose le testimonianze di persone costrette a casa alle prese con i sintomi e i medici di base confermano la rapida diffusione del virus tra la popolazione. Al momento, grazie alla protezione offerta dai vaccini, la situazione in ambito ospedaliero non suscita forti preoccupazioni ma l'attenzione è tornata alta. I contagi risultano in crescita ormai da due settimane - segnando un +44% di casi negli ultimi 7 giorni secondo i dati del bollettino dell'Istituto superiore di sanità e ministero - ed i ricoveri non fanno registrare criticità negli ospedali mantenendosi in numero ridotto pur segnando una lieve crescita, nelle regioni si lavora in vista appunto della campagna di vaccinazione al via da ottobre.