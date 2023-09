Tumore polmoni, il nuovo farmaco: 49% di risposta obiettiva e 93% di tasso di controllo della malattia

Cancro al polmone metastatico. Con un nuovo farmaco 49% di risposta obiettiva e 93% di tasso di controllo della malattia. Enhertu è stato mandato in approvazione nell'Ue da parte del Chmp (Committee for Medicinal Products for Human Use) per i pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule avanzato con mutazione HER2. È stato raccomandato per l'approvazione nell'Unione Europea (UE) come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato i cui tumori presentano una mutazione attivante HER2 e che richiedono una terapia sistemica dopo chemioterapia a base di platino con o senza immunoterapia.