Stress e stanchezza da Natale: la cura in un massaggio. Il trend in ascesa dei rituali per il corpo

Regalare, o regalarsi, benessere per lenire lo stress legato agli impegni e ai ritmi delle festività natalizie: è questo il nuovo trend per affrontare la “Christmas Fatigue”, la stanchezza connessa alle feste di fine anno. Lo ha evidenziato da uno studio dell’American Psychological Association riportato dal New York Post: solo negli Usa la sindrome da stress delle festività ha colpito l’82,8 per cento della popolazione, e in Italia (come evidenziato dal Cnop, Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi) non ne è immune un cittadino su 3. Ecco perché sessioni di massaggi, rituali per il benessere di viso e corpo, lezioni di yoga e meditazione, come sostiene l’Ema (European Massage Association), diventano ogni anno di più l’alternativa wellness ai classici regali natalizi.