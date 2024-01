Sarah Ferguson e il tumore alla pelle, cos'è il melanoma maligno: la prevenzione e la cura con l'immunoterapia

È tornata nel Regno Unito dopo qualche giorno di cure e un periodo di «riposo in Austria» Sarah Ferguson, duchessa di York, alle prese con la seconda diagnosi di cancro in sei mesi, come annunciato ieri da fonti vicine alla corte britannica. Lo riporta oggi fra gli altri la Bbc. Fergie, come familiarmente venne ribattezzata in gioventù dai tabloid, ha adesso 64 anni. Sei mesi fa era stata sopposta a una mastectomia a causa di un cancro al seno. Più di recente il suo dermatologo ha poi disposto la rimozione di diversi nei da controllare cautelarmente prima di un intervento ricostruttivo della mammella. E uno di questi nei è risultato essere un melanoma maligno della pelle.

Sarah Ferguson: «Ho un tumore maligno alla pelle, non sottovalutate dimensioni e colore dei nei. E' il secondo cancro in un anno»