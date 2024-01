Sarah Ferguson: «Ho un tumore maligno alla pelle, non sottovalutate dimensioni e colore dei nei. E' il secondo cancro in un anno»

«Mi sono presa un po' di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, la mia seconda diagnosi di cancro in un anno da quando mi è stato diagnosticato un tumore al seno quest'estate e ho subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva». Con un post su Instagram, Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, annuncia la sua malattia. Dopo la preoccupazione per l'improvviso ricovero della Principessa Kate Middleton e l'operazione di Re Carlo, arriva la notizia di una nuova malattia per la duchessa di York. La diagnosi scioccante arriva pochi mesi dopo che la duchessa era stata curata per un cancro al seno. I dermatologi hanno lanciato l'allarme dopo aver rimosso diversi nei dal suo corpo durante un intervento chirurgico ricostruttivo al seno l'anno scorso.