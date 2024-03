Sabato 30 Marzo 2024, 21:15

Il sogno d'amore coronato sul letto d'ospedale. Alberto pronuncia il fatidico "sì" con la sua Greta e muore dopo quattro giorni a 31 anni. Tecnico Avepa e musicista, Alberto Zanchetta è spirato giovedì sera, 28 marzo, al Cro di Aviano, nel reparto di oncologia, dove stava lottando contro una forma tumorale molto rara scoperta durante il Covid.

Solo la scorsa domenica, 24 marzo, aveva sposato la sua amata con cui era fidanzato da sette anni.

Nozze sul letto d'ospedale

I medici del Cro di Aviano si sono messi in contatto con i funzionari del Comune e in poche ore è stato organizzato il matrimonio. Una cerimonia lampo dove però non mancava niente, nemmeno le fedi, gli amici più stretti, i parenti e i testimoni. A celebrare il matrimonio è stato il sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin direttamente nel reparto di oncologia.

Il sogno del matrimonio, il sindaco: «Hanno fermato il tempo»

La coppia sognava di sposarsi a Colle Umberto, nel paese dove vivevano ed è lì che avevano inviato la richiesta per questo matrimonio in punto di morte. «Avevo capito la gravità della situazione dalla richiesta del matrimonio - spiega il sindaco Sebastiano Coletti - Ma purtroppo le tempistiche non erano dalla nostra parte e quando sono stato contattato dagli uffici ho subito detto "Fate tutto con Aviano". Sposarli era uno mio desiderio ma non ci sarebbe stato il tempo per organizzare il tutto». Il primo cittadino trevigiano aggiunge: «Quei due ragazzi hanno fermato il tempo - spiega - La loro è una storia delicata, bella pur in tutta la sua tragicità. Stavano insieme da anni, erano una bella coppia che ha condiviso molti momenti insieme. Hanno vissuto anche questo momento della malattia senza mai lasciar trasparire la sua gravità e il fatto che stesse arrivando un momento tragico da lì a poco. Una storia vissuta con grande amore giorno per giorno. Il matrimonio era il loro grande sogno». Dopo la notizia della morte di Alberto, il sindaco ha contattato la moglie: «L'ho sentita subito. Sono vicino a lei e alle due famiglie», afferma.

La scoperta della malattia

Alberto ha iniziato a stare male durante il periodo Covid. Da lì sono iniziati gli accertamenti per indagare i motivi di quel continuo malessere. Poi la scoperta: una forma tumorale rarissima contro la quale Alberto ha lottato come un vero guerriero senza mai perdersi d'animo nonostante le cure non lasciassero trasparire grossi miglioramenti. Il 31enne si era anche sottoposto a cure sperimentali e a centri specializzati in Italia e all'estero.

Alberto, il tecnico con la passione per la musica

Alberto si era laureato in Scienze dell'Ambiente a Udine e lavorava come tecnico per il settore vitivinicolo con l'Avepa di Treviso. Parallela alla vita da tecnico, c'era quella da musicista. Nel 2012 aveva fatto nascere una band specializzata in cover, i Blue Bottles. Aveva poi intrapreso altre strade. Da sette anni era il chitarrista dei Col Plaid. Molto attivo nel mondo del volontariato e membro della protezione civile. Insieme alla moglie, faceva parte dell'associazione giovani di Colle Umberto come consigliere. «Era molto attivo nel settore giovanile», sottolinea il sindaco.

Il funerale

Lascia la moglie, la mamma Patrizia, il papà Massimo, il fratello Andrea, il funerale di Alberto sarà celebrato il prossimo 2 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale Madonna della Pace di Menarè di Colle Umberto. Lunedì primo aprile, invece, alle 20, sarà recitato il rosario. La famiglia ha espressamente chiesto che al posto dei fiori vengano fatte delle offerte che saranno devolute alla ricerca scientifica del Cro di Aviano.