Leucemia, le cellule Carcik contro i contro tumori del sangue: remissione malattia in oltre 60% dei casi

Leucemia, dati positivi dallo studio italiano che ha testato la strategia di arruolare soldati del sistema immunitario in “versione farmaco” contro tumori del sangue. Il trial clinico di fase 1 condotto dalla Fondazione Tettamanti di Monza e dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo su 27 pazienti - 23 adulti e 4 bambini - con leucemia linfoblastica acuta di tipo B ha dimostrato che la somministrazione delle cellule ' Carcik-CD19', linfociti T geneticamente modificati per aggredire le cellule malate, è ben tollerata dai pazienti, grazie a un livello di tossicità molto contenuto, e si rivela efficace nel portare a una remissione completa di malattia in oltre il 60% dei casi. I risultati sono stati presentati oggi a Milano al convegno 'Bioskills, terapie avanzate: ricerca, innovazione e risultati clinicì, organizzato dalla Fondazione Tettamanti. Questo studio segna un ulteriore passo in avanti nello sviluppo delle cellule Carcik che rappresentano un'evoluzione della terapia Car-T.

Ematologia di precisione, nuova frontiera per i tumori del sangue