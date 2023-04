Due volte meglio di quella originale per proteggere il cuore. È la dieta mediterranea "modificata", conosciuta inoltre come "verde". Ma anche ad alti polifenoli. Cosa sono? Composti presenti in natura che si trovano principalmente in frutta come uva, mele, pere, ciliegie e frutti di bosco insieme a verdure, cereali e bevande come caffè e tè verde. Ha un effetto più potente della dieta tradizionale sulla rigidità dell'aorta prossimale, secondo quanto confermato dall'ultimo studio isrealiano.

Dieta intermittente, rischi ed effetti collaterali. Il medico: «Ecco chi deve evitarla»