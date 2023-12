Covid, i nuovi sintomi (per colpa della variante Pirola): dal mal di testa alla febbre, dalla stanchezza al naso che cola

La variante Eris ancora dominante, la variante Pirola in rapida crescita. In Italia il Covid continua a crescere e l'ultima flash survey sulla circolazione delle varianti di Sars-CoV-2 nel nostro Paese conferma la co-circolazione di diversi ceppi virali ricombinanti riconducibili a XBB. La variante d'interesse (Voi) EG.5 ribattezzata Eris, la cui prevalenza risulta in leggero aumento in questa indagine rispetto all'indagine precedente, è stimata al 52,1%, contro il 51% della precedente indagine. Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità, spiegando che la valutazione ha considerato i campioni notificati dal 13 al 19 novembre, e ha coinvolto un alto numero di laboratori in tutte le regioni e province autonome. Analogamente a quanto segnalato in diversi Paesi - sottolinea l'Iss - anche in Italia si osserva un aumento della prevalenza della variante d'interesse BA.2.86 o Pirola, salita al 10,8% rispetto al 1,3% dell'indagine precedente, con un range compreso tra lo 0% e il 60% nelle diverse regioni/pa. «In relazione alle evidenze disponibili, BA.2.86 - si precisa - non sembra essere associata a rischi addizionali rispetto agli altri lignaggi del virus Sars-CoV-2 co-circolanti». Ma quali sono i sintomi?