Olimpiadi 2024, le nuove regole per i social: gli atleti potranno pubblicare contenuti (ma a tempo limitato)

Le linee guida del Cio in tema social network hanno stabilito che, durante le Olimpiadi di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) e anche durante quelle invernali di Gangwon (dal 19 gennaio al 4 febbraio), gli atleti potranno pubblicare sui propri profili social personali. Libertà, quindi, per gli sportivi tesserati che potranno postare foto e video ma con la limitazione di un massimo di 2 minuti per post. Una linea per consentire da un lato agli atleti di postare e condividere la loro esperienza ai giochi olimpici, dall'altro per tutelare i titolari dei diritti. Gli atleti torneranno ad essere liberi di condividere la propria esperienza sui social dopo anni di divieto, seguendo però delle linee guida precise.

Gli atleti tesserati potranno postare la cerimonia di apertura e chiusura, del Villaggio Olimpico e delle aree di allenamento e della gara. I luoghi saranno aperti alle registrazioni fino a un'ora prima dell'evento e successivamente ai controlli anti-doping, come riportato da Adnkronos. Regole diverse, invece, per tutti gli altri soggetti accreditati alle Olimpiadi (allenatori, dirigenti, staff, personale, stampa). Come si legge nella guida del Cio: «Tutti gli altri soggetti accreditati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, compresi allenatori, personale tecnico, membri dell’entourage, dirigenti delle squadre, volontari, personale dei Comitati Olimpici Nazionali, delle Federazioni Internazionali o del Comitato Organizzatore e altro personale delle squadre che assumono parte dei Giochi, devono rispettare le Linee guida del Cio sui social e sui media digitali per gli accreditati diversi dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici di Parigi 2024».