La variante del Sars-Cov-2 individuata nel sudest dell'Inghilterra si chiama VUI-202012/01. Significa "Variant Under Investigation, anno 2020, mese 12, variant 01". Le autorità britanniche hanno informato l'Organizzazione mondiale della Sanità che questa variante del Covid possiede 23 differenze di codice rispetto alla sequenza standard e può circolare più velocemente circa del 70%. Chris Whitty, il capo dell'autorità sanitaria inglese, ha però spiegato che non è ancora chiaro se la variante sia più letale. «Sembra che il virus circoli più velocemente. Non ci sono prove di una maggiore letalità, ma pare che si propaghi più velocemente. È tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso», ha detto il premier britannico Boris Johnson.

Covid, nuova variante e vaccino

Il punto è però il vaccino. Perché, naturalmente, la preoccupazione è comprensibile. I vaccini già sviluppati (come quelli di Moderna e di Pfizer) o in via di approvazione funzioneranno lo stesso? La risposta (tranquillizzante) è sì, almeno al momento e fino a prova contraria, secondo quanto spiegano i medici. «È improbabile che questa variante non risponda ai vaccini», ha detto il ministro britannico della Salute, Matt Hancock. «Nulla al momento indica che il vaccino sarà meno efficace», ha aggiunto Boris Johnson. «Per il momento non esistono prove che questa variante del virus del Covid agirà sull'efficacia dei vaccini. Bisogna comunque aumentare la ricerca per capirla», ha proseguito Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Ospedale per le Malattie Infettive Spallanzani. E Richard Moxon, il fondatore dell'Oxford Vaccine Group, ha spiegato che una mutazione può «cambiare improvvisamente il comportamento del virus», rendendolo più grave o rendendo inutile la somministrazione. Ma ha sottolineato anche che i timori legati all'impatto della variante sul vaccino sono «infondati».

I responsabili delle autorità sanitarie in Gran Bretagna indicano che secondo alcuni studi la nuova variante del Covid era probabilmente presente a Londra o in Kent già a metà settembre. Entro la metà di novembre circa il 28% dei casi a Londra derivava dalla nuova variante, ed entro il 9 dicembre la percentuale era molto più alta. Al momento a Londra il 60% dei casi discende dalla nuova variante.

Così la nuova variante del virus riscontrata nel Regno Unito «potrebbe essere presente anche all'estero», ha sottolineato il consigliere scientifico del governo britannico Patrick Vallance. « I virus mutano continuamente, ci sono molte mutazioni nel mondo. Questa è una particolare costellazione di mutamenti che riteniamo importante. Pensiamo che potrebbe essere presente in altri paesi, ma qui ve n'è una concentrazione. Potrebbe avere avuto origine qui, non lo sappiamo per certo».

Ultimo aggiornamento: 19:29

