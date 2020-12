Covid, il triste primato dell'Italia emerge dai dati raccolti della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pandemia: «L'Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da coronavirus ogni 100 mila abitanti». Con 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti, dunque, l'Italia nella classifica dei 20 Paesi più colpiti dal Covid-19 precede la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97), fa sapere la Johns Hopkins University.

Rapporto tra casi e decessi

Italia terza, invece, nella classifica che tiene conto del rapporto tra casi confermati e decessi. Il nostro paese ha un rapporto del 3,5%, alle spalle di Messico (9%) e Iran (4,7%) e davanti al Regno Unito (3,4%). In termini assoluti, con 67.894 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University, l'Italia risulta il quinto Paese più colpito al mondo, alle spalle di Stati Uniti (311.529 decessi), Brasile (184.827), India (144.789) e Messico (116.487) e davanti al Regno Unito (66.639).

In India superati i 10 milioni di contagi

In India sono stati superati i 10 milioni di casi confermati di coronavirus, con 25.152 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, aggiornando a 10.004.599 il totale dei positivi. L'India è il secondo Paese al mondo ad aver registrato più di dieci milioni di contagi dopo gli Stati Uniti, che ne contano più di 17,4 milioni secondo la Johns Hopkins University. Sono invece 145.136 le persone che in India hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, 347 in più rispetto a ieri come spiega il ministero della Sanità.

Usa, record di casi: quasi 250 mila in 24 ore

Negli Stati Uniti sono stati registrati 249.709 nuovi casi di coronavirus, mai così tanti in un giorno. Sono dati della Johns Hopkins University, che conferma 2.814 decessi riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale nazionale dei contagi sale quindi a 17.459.296, mentre è di 313.588 il numero di chi ha perso la vita dopo aver contratto l'infezione, secondo la Johns Hopkins University.

