Londra, lockdown duro a Natale: «Stay at home». Johnson: «Agire contro nuova variante Covid»

Natale in lockdown per Londra. La capitale britannica, stando ai media del Regno Unito, sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti-Covid, chiamato "Tier 4", che prevede lo "Stay at home" nel corso delle festività. L'annuncio è previsto che venga fatto nella conferenza stampa del premier Boris Johnson in programma alle 17 (ore italiane). Le nuove restrizioni per la capitale e il sud Inghilterra andrebbero di fatto ad eliminare l'allentamento promesso nei giorni scorsi dal governo Tory.

Non sarà possibile incontrare nuclei familiari diversi dal proprio: in altre parole, niente ospiti a casa per Natale. Per quanto riguarda il resto dell'Inghilterra, si ritiene che verrà annunciato un limite massimo di riunione fra due nuclei familiari, e non tre come previsto finora. La nuova stretta è dovuta alla ripresa dei contagi e una nuova variante del coronavirus che sta circolando nel sud est del paese.

Johnson: agire contro nuova variante virus

«Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si propaghi più velocemente. È tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso». Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in conferenza stampa. «Nulla al momento indica che il vaccino sarà meno efficace», ha aggiunto.

«La nuova variante di Covid è più contagiosa»

Le autorità britanniche hanno informato l'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sudest dell'Inghilterra può circolare più velocemente. Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale. Lo riferisce la Bbc.

I responsabili delle autorità sanitarie in Gran Bretagna indicano che secondo alcuni studi la nuova variante del coronavirus comparsa nel paese era probabilmente presente a Londra o in Kent già a metà settembre. Entro la metà di novembre circa il 28% dei casi a Londra derivava dalla nuova variante, ed entro il 9 dicembre la percentuale era molto più alta. Al momento a Londra il 60% dei casi discende dalla nuova variante.

