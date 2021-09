Immunità di gregge in Italia «il 25 settembre», Lazio prima e Calabria ultima: la nuova stima

Giovedì 2 Settembre 2021, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 10:46

Una stima, però molto precisa: il 25 settembre in Italia sarà raggiunta l'immunità di gregge, che gli esperti hanno fissato all'80 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su). È la stima di Lab24 del Sole 24ore, in base alla media mobile di somministrazioni dei vaccini negli ultimi 7 giorni. Il 25 settembre è la media di 21 date regionali: il Lazio sarà la prima, il 10 settembre, ad aver vaccinato l'80 per cento del residenti under 12. Fanalino di coda delle regioni la Calabria, che raggiungerà l'immunità di gregge il 28 ottobre.

Dopo il Lazio, la stima di Lab 24 prevede la Lombardia, il 14 settembre, il Molise il 15 settembre, la Puglia il 16 settembre, l'Emilia Romagna il 23 settembre, l'Abruzzo il 24 settembre, la Toscana il 25 settembre, l'Umbria il 27 settembre, la Liguria il 28 settembre, la Basilicata il 29 settembre. Raggiungeranno l'80 per cento dei vaccinati ad ottobre la Sardegna (il 2), il Veneto (il 9), il Friuli Venezia Giulia (il 10), la Campania (l'11), il Piemonte (il 14), le Marche (il 21), la Valle d'Aosta (il 22), la Sicilia (il 25) e, appunto, la Calabria il 28 ottobre.