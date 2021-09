Covid, immunità di gregge «il 25 settembre». Lazio prima regione, Calabria ultima

Una stima, però molto precisa: il 25 settembre in Italia sarà raggiunta l'immunità di gregge, che gli esperti hanno fissato all'80 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su). È la stima di Lab24 del Sole 24ore, in base alla media mobile di somministrazioni dei vaccini negli ultimi 7 giorni. Il 25 settembre è la media di 21 date regionali: il Lazio sarà la prima, il 10 settembre, ad aver vaccinato l'80 per cento del residenti under 12. Fanalino di coda delle regioni la Calabria, che raggiungerà l'immunità di gregge il 28 ottobre.

