Fedez, la malattia: cos'è la demielinizzazione, le cause e il rischio sclerosi multipla

Il 17 marzo Fedez ha spiazzato tutti con un messaggio social dicendo di essere malato. Ma qual è la malattia di Fedez ? Ciò che si sa è che l'artista è affetto da una patologia demielinizzante . Ecco, in modo semplice, in cosa consiste: le fibre del sistema centrale sono avvolte da una guaina (quella mielinica, appunto, che è composta da un grasso, la lipoproteina), che accelera la trasmissione degli impulsi nervosi. Quando qualcosa non va e tocca la mielina, questa trasmissione si può bloccare. È un po' come se si dovesse rompere o guastare uno dei fili di un sistema elettrico.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA La paura L'ANNUNCIO L'annuncio IL CASO Le star che si sono raccontate sui social IL PERSONAGGIO Quell'annuncio di 3 anni fa LE REAZIONI L'abbraccio sociale IL MESSAGGIO Polemica per gli auguri di Salvini FERRAGNEZ Chiara Ferragni: «Presto starei bene» PERSONE foto L'ANNUNCIO Fedez, malattia e lacrime di chi è sempre in diretta L'INTERVISTA Fedez, il neurologo e la malattia del cantante: «Colpisce... INSTAGRAM Chiara Ferragni a Fedez: «Io e Lello ti amiamo...

Fedez malato, in lacrime su Instagram: «Mi aspetta un lungo percorso, ora devo stringermi alla famiglia»

Fedez malato, parlò di demielinizzazione e sclerosi tre anni fa: ecco quali furono le sue parole

Solo un'evoluzione della patologia potrà dire quali saranno i danni. Infatti, la guaina potrebbe essere anche in grado di rigenerarsi e ripristinare la funzionalità nervosa. Ma se i danni sono molto gravi il decorso della malattia può essere tutto diverso.

Come nascono le malattie demielinizzanti e quali effetti può causare

Un processo di demielinizzazione può essere una conseguenza di malattie infettive, ictus, disturbi metabolici, di ereditate patologierie o anche per l'eccessivo consumo di alcol . Il disturbo più frequente che può causare è la sclerosi multipla (circa 2 milioni di persone ne sono affette nel mondo), con conseguenze che possono toccare sia gli organi di senso sia il movimento.

La sclerosi multipla può portare a problemi nella deambulazione tanto da causare, nei casi più gravi, paralisi. L’eloquio si rallenta e inceppa, si può soffrire di depressione. Il fatto che colpisca il sistema nervoso può persino incidere nel controllo delle funzioni della vescica.

Tra le altre malattie demielinizzanti, l’encefalopatia acuta disseminata, l'adrenoleucodistrofia, la neuromielite ottica.