Fedez malato: da Anastacia a Lady Gaga, tutte le star che hanno raccontato le loro malattie sui social

«Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche a una sola persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità». Così Fedez sui social, nel raccontare la propria malattia, senza entrare nel merito, ma con un apporto mediatico altissimo. “Condividere” con il mondo la propria vita in ogni suo aspetto è un tratto tipico del mondo moderno e, stando alle parole del rapper, può avere almeno l’utilità di dare conforto a qualcuno che si trova nella stessa situazione.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Fedez malato, parlò di demielinizzazione e sclerosi tre... IL MESSAGGIO Fedez malato, arrivano gli auguri di Salvini ma i fan insorgono:... LE REAZIONI Fedez malato, l'abbraccio social da Mara Venier a Salvini e... ASKANEWS Fedez su Instagram: "Purtroppo trovato un problema di... IL DRAMMA Cosa ha Fedez? La malattia annunciata su Instagram: la... FERRAGNEZ Fedez malato, Chiara Ferragni dopo l'annuncio: «Presto...

Nel caso di Fedez, 32 anni, si potrebbe trattare di sclerosi multipla, che in Italia colpisce 1800-2000 persone all’anno, con un’incidenza di 113 casi ogni 100 mila abitanti. Era stato lo stesso cantante ad avere confessato nel 2019: «Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla».

Rivolgersi ai social ha anche un altro effetto, e cioè quello di trovare conforto nella solidarietà degli altri. Fedez ha incassato i messaggi di incoraggiamento (ovviamente) della moglie Chiara Ferragni, ma anche di Orietta Berti, di Laura Boldrini, Emma Marrone, Myrta Merlino. E intanto Fedez non rinuncia ai suoi progetti di solidarietà: «Tramite la mia Fondazione abbiamo acquistato un automezzo che può trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina», ha annunciato su Instagram.



Le malattie delle altre star

Ma molte altre star hanno annunciato sui social, in passato, di essere malate. L’attrice americana Jamie-Lynn Sigler, nota per avere interpretato il ruolo della figlia di Tony Soprano nella celebre serie tv, ha detto di soffrire di sclerosi multipla da quando aveva vent’anni.

Lady Gaga, 35 anni, soffre di fibromialgia, una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell'umore, che l’hanno costretta a cancellare alcune date del suo tour europeo nel 2019. Anche Morgan Freeman ha confessato di soffrire della stessa malattia.

Un’altra cantante americana, Selena Gomez, 29 anni, ha in passato raccontato di soffrire di lupus, una malattia autoimmunitaria, e poi (nel 2017) ha anche detto di essersi sottoposta a un trapianto di rene, donato dalla sua carissima amica Francia Raisa. Nell’ottobre del 2019, aveva avuto un crollo emotivo, che l’aveva costretta al ricovero in una struttura specializzata.

Avril Lavigne, 37 anni, ha raccontato nel 2014 di essere stata costretta a letto per due anni a causa della malattia di Lyme, una patologia che si trasmette con il morso di una zecca e che può essere particolarmente debilitante. «Mi sentivo intrappolata nel mio stesso corpo, come se fossi sott’acqua e stessi annegando e dovevo cercare di riemergere per respirare aria». Un’esperienza terribile, che ha ispirato la canzone “Head Above Water”.

La malattia di Lyme è la stessa di cui ha sofferto anche la modella Bella Hadid. Sua sorella Gigi Hadid, invece, soffre di morbo di Hashimoto, che porta a ipotiroidismo, come lei stessa ha raccontato sui social.

Il caso di Anastacia

Kim Kardashian ha invece confessato di soffrire di psoriasi, che provoca prurito e piaghe su tutto il corpo, e che, almeno nel suo caso, è stata attenuata con la fototerapia. La campionessa di tennis Venus Williams soffre invece della sindrome di Sjogren, un’altra malattia autoimmune.

Anche Anastacia, 53 anni, non ha mai nascosto le sue battaglie contro le malattie che hanno rallentato la sua carriera di cantautrice. Non solo la malattia di Crohn e la tachicardia sopraventricolare, ma anche ben due tumori al seno, entrambi sconfitti: uno nel 2003 e uno nel 2013.