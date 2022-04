Martedì 26 Aprile 2022, 06:46 - Ultimo aggiornamento: 06:59

La nuova epatite acuta di origine sconosciuta che contagia i bambini mette paura. Sono 108 i casi sospetti in Gran Bretagna, 38 nella Ue di cui 11 in Italia. Uno di questi casi è quello di un bambino di cinque anni di Latina. Il piccolo è stato ricoverato a inizio marzo al Goretti, nel reparto di Pediatria guidato dal professor Riccardo Lubrano.

«Ora sta bene ed è tornato a casa. È stato dimesso a inizio aprile. Il bimbo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Latina con febbre e vomito, ma i genitori non pensavano a un problema epatico anche perché non c'erano indizi diretti».

Invece?

«Aveva un rialzo importante delle transaminasi e un insulto acuto al fegato. Ci ha preoccupato il fatto che questa epatite non fosse causata da fattori noti».



Come negli altri casi riscontrati in Italia e all'estero.

«Abbiamo studiato e studiato per comprenderne le cause. Ipotizzato una origine metabolica, tossica, virale, perfino genetica. Ma gli accertamenti non hanno dato riscontri, non abbiamo trovato nulla».



Come sta il bambino?

«Sta bene, è stato dimesso all'inizio di aprile ed è tornato a casa. Lo abbiamo trattato con una fluidoterapia e ha avuto un recupero completo delle funzioni epatiche».



Dobbiamo preoccuparci per questa epatite sconosciuta?

«Serve cautela, ma non dobbiamo allarmare le famiglie. Abbiamo inviato un alert a tutti i pediatri del territorio invitandoli a segnalarci casi sospetti».



Ci può essere un collegamento con il Covid?

«Il nostro piccolo paziente non ha avuto il covid, è stato sottoposto più volte a tamponi ed è risultato sempre negativo».



E con il vaccino?

«Non è vaccinato perché era troppo piccolo per avere la prima dose».



Cosa pensa dell'ipotesi di un adenovirus come causa?

«Va presa con le molle. È possibile certo, ma ad esempio il bambino di Latina era negativo all'adenovirus».



State continuando a seguirlo?

«Certo, viene in day hospital e viene monitorato costantemente».