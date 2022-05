Nuova variante covid potrebbe essere la causa dell'epatite nei bambini: l'allarme degli esperti

Una nuova variante di Covid potrebbe essere la causa dell'epidemia di epatite nei bambini. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito l'ha elencata come quinta opzione nella lista delle "ipotesi" in un rapporto del 28 aprile. A confortare questa tesi è che quattro dei casi registrati in Inghilterra che avevano anche un risultato positivo del test Covid erano collegati a varianti.

APPROFONDIMENTI I CONTAGI Omicron, quinta ondata in Usa e Sudafrica LA RICERCA Invecchiamento da Covid L'INTERVISTA Nuove varianti, Pregliasco: «Ci saranno altre... SALUTE Foto

Epatite bambini: cosa è, sintomi, cure. Maggiore (Bambino Gesù): «Nessun legame col Covid»

Epatite acuta causata da una nuova variante Covid, cosa sappiamo

Gli esperti inglesi hanno precisato nello studio che l'epatite nei bambini potrebbe essere dovuta a "un farmaco, una tossina o un'esposizione ambientale", "una nuova variante di adenovirus" o una maggiore suscettibilità alle normali infezioni da adenovirus. Dal rapporto dell'autorità sanitaria del Regno Unito è emerso che due casi erano Omicron, con altri due collegati a BA.2 e altri sotto-ceppi. La malattia è stata finora identificata in quasi 230 bambini, tra cui 145 nel Regno Unito, e si è diffusa in 20 paesi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Le ipotesi

Attualmente gli scienziati pensano che la causa più probabile sia un adenovirus: virus comuni, che causano sintomi influenzali e gastrointestinali (e di solito si risolvono senza problemi duraturi). Nei bambini generalmente provocano una malattia lieve, con un'infiammazione del fegato (epatite) rara nei giovani sani. Tradizionalmente il tipo di infezioni causate includono l'orecchio, raffreddori comuni, occhio rosa e tonsillite, con sintomi che includono tosse, mal di gola, diarrea e febbre. Ma questa malattia ha lasciato gli scienziati perplessi, con un certo numero di bambini che hanno bisogno di trapianti di fegato.

Epatite bambini, Palù: «Potrebbe essere un nuovo virus, nessun legame con il Covid»

Epatite nei bambini, i sintomi

I 10 principali segnali d'allarme dell'epatite sono: urina scura, feci pallide, prurito alla pelle, ingiallimento degli occhi e della pelle (ittero), dolore muscolare e articolare, temperatura elevata, perdita di appetito e dolore alla pancia.