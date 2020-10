Covid Italia, bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi contagi e 297 morti. Cts convocato d'urgenza alle 18

Covid, il bollettino di oggi, sabato 31 ottobre 2020, in Italia. Numeri ancora molto negativi: Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l'incremento dei morti è di 297 in 24 ore .

Covid, i dati nelle regioni

Questi i dati del contagio da coronavirus in alcune regioni italiane.

I dati in Veneto

Continuano a crescere a ritmo preoccupante i casi di Covid in Veneto, che oggi registra 2.697 contagi più di ieri, per un totale di 56.953 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regione. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 12 vittime, che portano il dato complessivo a 2.4.01. La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, dove ora si trovano 127 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 908 (+31). I soggetti attualmente positivi sono 29.179 (+2.632).

I dati in Val d'Aosta

Sono 104 i casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a fronte di 244 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagiati attuali sale a 1.813, di cui 1.660 in isolamento domiciliare, 146 (+19 rispetto a venerdì 30 ottobre) ricoverati nei reparti dell'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre e altri sette in terapia intensiva. Si registrano altri due decessi, uno in ospedale e uno sul territorio, che portano il totale nella seconda ondata di contagi a 22 (168 dall'inizio della pandemia). I guariti sono sei, portando il totale a 1.258. I dati emergono dal bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

I dati in Puglia

Sono 762 i nuovi casi positivi da Covid in Puglia. Si registrano inoltre 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati registrati 6.279 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati 762 casi positivi: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia Bat, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 556.505 test. I pazienti guariti sono 6.506. I casi attualmente positivi sono 11.393. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 18.622, così suddivisi: 7.688 nella Provincia di Bari; 1.989 nella Provincia di Bat; 1.261 nella Provincia di Brindisi; 4.414 nella Provincia di Foggia; 1.287 nella Provincia di Lecce; 1.851 nella Provincia di Taranto; 132 attribuiti a residenti fuori regione.

I dati in Basilicata

Anche in Basilicata - attualmente la regione con l'Rt (1,04) più basso e dove dal prossimo 2 novembre nelle scuole superiori la Dad sarà al 100% - continua a crescere il numero dei contagi e dei ricoverati, passati in 24 ore da 81 a 90 (sette dei quali in terapia intensiva). Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, ieri sono stati analizzati 1.704 tamponi: 166 positivi, dei quali 114 riguardano cittadini residenti in Basilicata (saliti da a 1.220 a 1328) e 52 altrove. Registrato anche un nuovo decesso: il totale delle vittime è ora di 49. Nel bollettino diffuso dalla task force sono segnalate anche cinque guarigioni (in totale 625). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 103.999 tamponi, 101.452 dei quali sono risultati negativi.

I dati in Abruzzo

Superano quota seimila, con gli ultimi dati, gli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo. Con 450 nuovi casi, al netto dei decessi e delle guarigioni, sono 407 in più e arrivano a 6.203. Aumentano i ricoveri, che sono complessivamente 400 (+18). In particolare, 371 pazienti (+16) sono in terapia non intensiva e 29 (+2) in terapia intensiva. Tutti gli altri, 5.803 persone (+389) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.799 (+35).

I dati in Toscana

In Toscana sono 44.263 i casi di positività al Coronavirus, 2.540 in più rispetto a ieri, + 6,1% rispetto al totale del giorno precedente, età media 45 anni circa. Ci registrano purtroppo anche 25 decessi - 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni - che portano a 1.345 il numero complessivo dei pazienti morti da inizio pandemia. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri. Sono 9.589 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 27.844, +5,4% rispetto a ieri, i guariti crescono del 7,8% e raggiungono quota 15.074 (34,1% dei casi totali). I ricoverati sono 49 in più rispetto a ieri che portato la quota complessiva sopra 1.200, per la precisione sono 1.209. Di questi 163 sono in terapia intensiva, 10 in più. Riguardo ai nuovi casi registrati nelle singole province, a Firenze sono stati 728 (13.336 i casi complessivi ad oggi), 282 a Prato (3.497), 197 a Pistoia (3.430), 126 a Massa Carrara (2.874), 202 a Lucca (4.473), 376 a Pisa (5.639), 205 a (3.017), 266 ad Arezzo (4.1619, 82 a Siena (1.968), 76 a Grosseto (1.318). Complessivamente, ci sono poi 26.635 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.375 in più rispetto a ieri, più 5,4%). Altre 30.784 (1.145 in più rispetto a ieri, più 3,9%) sono a loro volta isolate pechè contatti di positivi.

I dati in Calabria

«In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 271.920 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 274.973 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 5.065 (+202 rispetto a ieri), quelle negative 266.855». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 3.124 casi attualmente attivi (ieri erano 2.950) e due nuove vittime, che portano a 116 il numero complessivo dei decessi.

