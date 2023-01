Roma, arriva il tram sulla Togliatti: trasporterà i passeggeri per 8 km

Arriva il tram sulla Togliatti da Ponte Mammolo a Subaugusta. Trasporterà i passeggeri per otto chilometri (19 fermata e due capolinea) lungo via Palmiro Togliatti, tra le stazioni della metropolita della linea A Subaugusta e quella della linea B Ponte Mammolo, passando anche sotto dell'acquedotto Alessandrino. E’ questo il nuovo progetto della futura tranvia (finanziato dal Pnrr) e presentato l'altro ieri alla Casa della cultura da Roma Servizi per la Mobilità e dall'assessorato ai Trasporti del Comune, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2024 (la previsione è di circa due anni di lavori) che lambirà anche la terza linea di metropolitana romana, quella C (nodo Centocelle) e anche la linea ferroviaria FL2 che unisce Roma Tiburtina e Tivoli (fermata Palmiro Togliatti). Il progetto presentato l’altro ieri da Roma Servizi per la Mobilità e dall'assessorato ai Trasporti del Comune, presente anche il presidente del Municipio V Mauro Caliste. Un linea che si pensa per il futuro arriverà fino all'Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8. Nell'ora di punta la frequenza sarà di 4 minuti con una capacità di oltre 3500 passeggeri per ogni direzione per 42mila passeggeri al giorno. Sono in progettazioni altre 5 linee di tram fanno sapere dal Campidoglio (viale Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica - Auditorium parco della Musica; piazza Mancini - via Flaminia - corso Francia - stazione Vigna Clara; Anagnina - Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti - Tor Vergata) che fanno delle 11 in cantiere che si realizzeremo entro il 2030. «Sono anni che seguo il progetto - dice Stefano Becchetti presidente del Comitato Pratone di Torre Spaccata - non ero presente alla presentazione alla Casa della cultura ma sono contento che finalmente si possa procedere e che soprattutto non comporti abbattimenti di alberi (il progetto passerà al vaglio del dipartimento Valutazioni ambientali del Campidoglio, ndr) perchè il tram passerà al centro del parcheggio attuale e quando passerà sotto gli archi dell’Acquedotto Alessandrino procederà a batteria (sistema ibrido con line aerea e batteria, ndr)». Un progetto accettato da molti residenti: «La sala era affollattissima - dice Umberto De Felice presidente del Centro anziani di Quarticciolo (angolo via Molfetta) - erano presenti tutti Comitati di Quartiere della zona che hanno accettato di buon grado, finalmente un progetto che premia le periferie».