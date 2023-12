Roma, i borseggiatori colpiscono ancora sulla metro: rubato un telefonino

Roma, dei borseggiatori hanno rubato il telefono ad un noto performer italiano che ogni sera lavora al musical “Matilde” in scena a Roma al Teatro Sistina fino al 8 gennaio 2024. A fine giornata sulla metropolitana (linea A), al giovane performer gli è stato sottratto il suo Iphone, probabilmente stava tornando a casa dopo il debutto in teatro. Il ragazzo quando si è reso conto di essere stato derubato ha lanciato anche un avviso sui social: “Mi hanno rubato il telefono in metro a Roma. Non ho in funzione whatsapp e altre piattaforme. Buon Natale.”

Roma sembra che stia diventando famosa e impraticabile per i ladruncoli che si aggirano nelle metro, sugli autobus ma anche per strada, e che sotto le feste natalizie sembrano aumentare. Poiché, anche ad un’altra giovane studentessa di Roma Tre gli è stato scippato lo zaino in cui all’interno vi erano dei libri e il macbook portatile: “Sono veramente disperata i libri li posso ricomprare ma il computer no, al momento non posso permettermi di spendere 1200 euro.

Ma i file che vi erano all’interno? Quelli valevano per me più dell’oro, c’erano tutti i miei ricordi e anche tutti gli appunti dell’università per gli esami della sessione invernale. Faccio un appello alla persona che sicuramente per disperazione è arrivata a compiere tale gesto, di mettersi una mano sul cuore e di restituirmi il computer, può lasciarlo anche al bar dell’Università, magari facendo finta di averlo ritrovato. Sulla custodia del pc c’era anche la targhetta con il mio nome e l’indirizzo di casa. Se me lo restituiscono prometto che gli farò un regalo in soldi.” Lanciamo anche l’appello alla persona che ha rubato il telefono al giovane performer, se volesse restituirlo potrebbe recarsi presso il Teatro Sistina e lasciarlo in biglietteria. Tuttavia, nonostante lo scorso 15 novembre le forze dell’ordine di Roma Capitale sono riusciti ad arrestare 8 borseggiatori, gli altri furbetti continuano.