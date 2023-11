Metropolitana di Roma, il sito (fake) e la gaffe sui nomi delle stazioni: si cercano traduttori professionali

Martedì 21 Novembre 2023, 10:07

E' di pochi giorni fa la notizia riguardante la metropolitana di Roma e la gaffe sulla pseudo traduzione delle fermate per gli stranieri che, invece, di aiutare e supportare i turisti, li ha messi in difficoltà. Nessuno sembra essersi lamentato sul fatto di non avere una traduzione in inglese o in francese delle fermate della metro nella Capitale. La lamentela, però, è arrivata dal momento che per tentare di dare un servizio migliore si è fatto peggio. Negli ultimi tempi le fermate della linea A e B della metropolitana di Roma sono diventate una vera e propria barzelletta per i turisti che sono andati in tilt nel seguire la pseudo traduzione dei nomi che, appunto, sono stati storpiati. Gli esempi più lampanti che hanno scatenato i viaggiatori sono stati senza dubbio la stazione Eur Fermi, dedicata al fisico premio Nobel nel 1938. Chi ha tradotto la parola “Fermi” ha fatto riferimento ad un avvertimento, come se fosse un imperativo attraverso cui avvertire la persona che bisognava fermarsi. Da qui “Eur Stop”. Pietralata, invece, è stata tradotta con il termine “Stoned”. Porta Furba è diventata “Smart door”. Poi ancora Colli Albani è diventato “Alban Hills”. E' fondamentale sottolineare che tale iniziativa non è di Atac o del Comune di Roma. Sul sito di Metropolitana di Roma, infatti, si legge che si tratta di un progetto editoriale autonomo con lo scopo di promuovere la storia e le informazioni utili "a fruire della metropolitana di Roma". Sul sito, nella sezione specifica della traduzione, si legge, inoltre, che si stanno ricercando figure professionali che portino avanti l'iniziativa appena avviata nel modo migliore e senza ulteriori gaffe. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Leggi anche: -- Uniqlo apre a Roma, la curiosità sull’errore del nome che in pochi conoscono