Roma, il VII municipio ricorda il 79° anniversario del Rastrellamento del Quadraro con mostre, incontri e convegni

In occasione del 79° anniversario del Rastrellamento del Quadraro, il Municipio organizza in collaborazione con l’ANPI provinciale Roma e con altre associazioni del territorio fino al 22 aprile una serie di iniziative, tra le quali, mostre, incontri, convegni, lezioni e passeggiate storiche. Un triste ricordo una pagina storica che i romani e soprattutto i residenti del Quadraro portano stampata nella lora memoria. Era il 17 Aprile del 1944, quando alle 5 del mattino scattò l'Operazione Balena, un grande rastrellamento in una delle borgate più ribelli, della capitale, il Quadraro. Quello che l'esercito nazi-fascista riteneva "un nido di vespe": così Kappler, il "boia delle Fosse Ardeatine", definiva il quartiere del Quadraro durante l'occupazione tedesca di Roma. Il rastrellamento del Quadraro determinò la cattura di circa 2.000 uomini e poi la deportazione di 947 persone con treni versoi campi di concentramento tedeschi. Per questo il 17 aprile è diventato il giorno "per non dimenticare" il giorno della memoria per il Quadraro e in quest’occasione i cittadini si mobilitano con una serie di iniziative.

Ad iniziare da questo pomeriggio alle 16 il municipio unitamente all’Anpi provinciale Roma ha organizzato il corteo “Oltre il ricordo le vespe volano ancora” che partirà da piazza di Cinecittà sede della stessa amministrazione territoriale. A seguire presso il Parco 17 aprile 1944 già parco Monte del Grano ci sarà il concerto “Resistente”. Lunedì 17 aprile giorno dell’anniversario, alle ore 9.00 ci sarà la Cerimonia di deposizione delle corone d’alloro Presso Largo Dei Quintili e si replicherà alle 10 presso il parco 17 aprile 1944 con ingresso da via Pediano. Alle 10.30 “Il rastrellamento del Quadraro raccontato dall’altre parte del mondo, un percorso are pietre i’inciampo e street art con gli allievi del Cpia 3 di Roma con partenza da via dei Quintili angolo via dei Lentuli a cura di Quadrarocoro.

Il Programma degli eventi

Sabato 15 Aprile

CORTEO

OLTRE IL RICORDO LE VESPE VOLANO ANCORA - ore 16:00 - Partenza: Piazza di Cinecittà

a cura di ANPI Provinciale Roma e Municipio Roma VII

CONCERTO RESISTENTE

alle ore 18.00, presso Parco 17 aprile 1944, già parco Monte del Grano a cura del Municipio Roma VII

READING POESIE

Ore 17.30 - Via Maia 12 interno 4 A

A cura di :CASA VUOTA - (15 e 22 aprile ore 17.30 la mostra sará visibile fino al 28 maggio ore 18:30)

BRICIOLE DI MEMORIA PER RIPENSARE IL FUTURO: STORIE DI VITA E DI RESISTENZA Video, racconti e letture accompagnati da un aperitivo resistente

ore 18:30 - via Cincinnato, 3B

a cura di STONEHEAD

NOUVEAU VENU, QUI CHERCHES ROME EN ROME di Gilles Raynaldy Ore 18.30 via dei Ciceri, 97/99 la mostra sará visibile fino al 10 maggio

a cura di Alessandro Dandini de Sylva e Isabella Vitale

CERTO, IO RESISTERÒ Ispirato a Lettere dal carcere di Antonio Gramsci ore 21:30, Via Selinunte n. 57

a cura di: CSOA SPARTACO

DOMENICA 16 APRILE

Passeggiata storica tra le PIETRE D’INCIAMPO con Stefania Ficacci, storica contemporaneista - ore 10 – partenza da Via dei Quintili – angolo Via dei Lentuli

a cura di:Ecomuseo Casilino

APERTURA DELLA BOTTEGA DEL BARBIERE DEGLI ARTISTI DI GINO SCARANO visita alla bottega con intervento musicale

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 via dei Quintili, 63A

EROI NASCOSTI laboratorio letterario per bambin dai 6 ai 10 anni ore 11:30 Giardino dei ciliegi - via Filippo Re

a cura di :TRE LIBRETTI SUL COMÒ

17 APRILE ‘44 - 17 APRILE 2023 79 ANNI DAL RASTRELLAMENTO DEL QUADRARO, IL DOVERE DI NON DIMENTICARE. L’IMPORTANZA DELLA RICERCA STORICA CONTRO IL PERICOLO DEL REVISIONISMO ore 12:00 Giardino dei ciliegi - via Filippo Re

Ne parliamo con Walter De Cesaris autore de “La Borgata Ribelle” e la storica Stefania Ficacci INTERVENGONO: Alessandro Luparelli - Consigliere Comunale SCE Maurizio Mattana - Presidente Commissione Cultura V Municipio Coordina Maria Anna Tomassini

QUADRARO SPRING FEST FIORISCONO LE RESISTENZE ore 12:30 - ore 17:00 via dei Corneli, 25

a cura di: GRANDMA OSTERIA

LE DONNE DEL QUADRARO performance site specific ore 15:30 - Giardino dei ciliegi - via Filippo Re

a cura di : VIVO CENTER

ENEIDI. LA RADURA con Creazioni Collettive e Passepartout ore 16:00 - via Filippo Re

a cura di NONTANTOPRECISI - Cooperativa Giardino dei ciliegi

IL QUADRARO RICORDA LA SUA STORIA VIII TORNEO DI CALCETTO Q44 in memoria del 79° anniversario del rastrellamento del Quadraro VS A.S.D. Don Bosco Cinecittà

ore 16:00 Campo Rio Merolle - Oratorio Don Bosco

a cura di CINECITTÀ BENE COMUNE - INTERVIENE: il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga

ART FOR PEACE L’ARTE COME RIFIUTO DEI FASCIMI E DELLE GUERRE Concerto MusicoPittorico ore 19:00 - via dei Quintili, 51

cura di: Maurizio Fioretti - MOGGIO

Lunedì 17 aprile

CERIMONIA DI DEPOSIZIONE CORONE DI ALLORO Ore 9.00

Presso Largo Dei Quintili

Ore 10.00

Presso Parco 17 aprile 1944 con ingresso da Via A. Pediano

IL RASTRELLAMENTO DEL QUADRARO RACCONTATO DALL’ ALTRA PARTE DEL MONDO UN PERCORSO TRA PIETRE D’INCIAMPO E STREET ART CON GLI ALLIEVI DEL CPIA 3 DI ROMA ore 10:30 - Partenza: via dei Quintili angolo via dei Lentuli

QUADRACORO APS a cura di Mari Anna Tomassini

ROMA NON DIMENTICA - spettacolo di Alessandro Pera e Daniele Miglio

ore 17:00 presso la scuola del Parco degli Acquedotti - Circonvallazione Tuscolana 59/61 A cura di: Coop. Diversamente

PER NON DIMENTICARE ! - Incontro Pubblico

17 aprile 1944 Rastrellamento Nazifascista del Quadraro

Ore 18.00 - presso la Sala Rossa del Municipio Roma VII – Piazza di Cinecittà 11 – IV piano

Partecipano: il Presidente Francesco Laddaga, il Prof. Umberto Gentiloni, l’On. Roberto Morassut, Presiede Alfredo Capuano – ass.ne Battimuro, modera Massimiliano Baldini – Ass.ne Battimuro

Sabato 22 aprile

TROPISMI DELLA MEMORIA - mostra diffusa nel quartiere ore 13:30 - SPAZIO Y

a cura di Spazio Y