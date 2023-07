Fiorello, il Prenestino Labicano voleva ospitare la trasmissione "Viva Rai2!". Ma ora rinuncia: «Addio sogno»

«Sono state consegnate nel V Municipio le firme per invitare Rosario Fiorello nel nostro quartiere - scriveva l’amministratrice del gruppo pubblico Sei del Prenestino DOC Ofelia Del Luca in un post qualche giorni fa a tutti membri - dal Municipio sarà inoltrata una Pec ai dirigenti Rai, in bocca al lupo a tutti noi. Con gratitudine a tutti coloro che si sono attivati operativamente e al Presidente Mauro Caliste per aver accolto iniziativa degli abitanti». Gli abitanti del quartiere ci hanno creduto fino alla fine, infatti per raccogliere le firme i residenti hanno istituito docidi punti raccolta: bar, tabaccherie, panetterie, negozi di abbigliamento, parrucchieri, gelaterie, sartorie, estetiche e store vari sparsi in tutto il quartiere da Sampiero di Bastelica a via Renzo da Ceri, e per finire in via dell’Acqua Bullicante.

Un post di un paio di giorni fa pieno di speranza infine che avrebbe voluto ospitare il programma finito “al centro delle polemiche dei “residenti di via Asiago” (per il rumore mattutino, la sporcizia che le maestranze lasciavano e per finire alla folla di curiosi che raggiungeva via Asiago per assistere al programma dalla notte, ndr), aveva chiuso la raccolta e fatto spedire al richiesta, una delle duecento proposte arrivate in Rai da tutta Roma. Poi l’annuncio di ieri dello showman in un post su Twitter: ”Ci siamo quasi. #location #vivarai2”. Quasi fatta scriveva. Anche se per i bene informati la trattativa dovrebbe essere già chiusa. La nuova location del programma di Fiore dovrebbe essere la zona prospiciente lo Stadio Olimpico tra il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi, una seconda ipotesi quella meno accreditata, la zona antistante l’Auditorium della Rai in Largo De Bosis.

Da questo annuncio, la delusione palpabile dei residenti del quartiere Prenestino - Labicano: «Viva Radio2, trovata la location, addio sogno». Ha concluso un membro in un post ieri sul gruppo.