Roma, torna il Circo Millennium: dal 19 ottobre al 10 novembre a Capannelle

L’arte circense è il seme germinale che diede vita ad un nuovo modo di produrre e vivere l’essenza teatrale. Dopo il successo dell’anno scorso con “Italian Emotions” torna il Circo Millennium a Roma con un nuovo spettacolo intitolato “Mundial”. L’unicità è che sarà l’unico circo presente nella Capitale e sarà allestito nell’area delle Capannelle. Gli spettacoli prenderanno il via il 19 Ottobre e finiranno il 10 novembre. “Mundial” ci delizierà con uno spettacolo di due ore con artisti provenienti da tutto il mondo. Roberto Coda Prin insieme alla sua famiglia vi daranno il benvenuto con il “Millennium Circus”. Uno show frutto di anni di esperienza e sacrifici. Ecco, il futuro, l’innovazione, l’evoluzione: questi sono i cardini principali dai quali Roberto e la sua famiglia non vogliono venir meno ed ecco il perché ha voluto chiamare così il circo.

Dal 19 in poi potrete assistere comodamente ad uno spettacolo fatto da uomini e donne che hanno dedicato tutta la loro vita ad innovarsi e migliorare sempre per poter portare felicità, ilarità e perché no, un pizzico di adrenalina. Tra le principali attrazioni quest’anno saranno presenti una troupe di motociclisti che sfrecceranno assieme all’interno del globo della morte, l’auto transformer Bumblebee e poi ancora giocolieri, equilibristi, acrobati e i famosi clown musicali Los Bazan. All’interno dello spettacolo non saranno presenti animali, in quanto visto il successo della prima edizione si è scelto di portare avanti questa linea di tipologia di spettacolo. La Famiglia Coda Prin che gestisce la regia del circo garantisce anche quest’anno di portare uno spettacolo divertente e allo stesso tempo adrenalinico.