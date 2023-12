Calci al cane della fidanzata, giovane bloccato dai passanti. Voleva punirlo perché non obbediva ai suoi ordini

Prima i rimproveri con tono aggressivo, poi le botte. Una serie di calci a ripetizione semplicemente perché il cane che stava portando a spasso non obbediva ai suoi comandi facendogli perdere tempo, mentre lui aveva fretta. Una scena agghiacciante avvenuta sotto gli occhi increduli dei passanti. È successo venerdì, poco prima delle 19, in via Ponzio Comino, a pochi passi dalla fermata della metro Lucio Sestio.

A malmenare il cagnolino indifeso è stato il fidanzato della sua padrona, che si è fermato perché sono intervenuti passanti e abitanti di zona che hanno subito dato l'allarme chiamando il 112.

Sono state diverse infatti le telefonate che sono arrivate in pochi minuti al numero di emergenza. Immediato l'arrivo degli agenti del commissariato Tuscolano che hanno riportato la calma dato che il ragazzo aveva iniziato anche a inveire contro le persone che stavano cercando di fermarlo per difendere l'animale. I poliziotti, grazie anche al racconto dei testimoni presenti, hanno ricostruito quello che è accaduto e poi denunciato il ragazzo per maltrattamenti sugli animali. Si tratta di un egiziano di 19 anni.

L'animale era stato affidato al giovane proprio dalla sua fidanzata. Il ragazzo doveva semplicemente portare fuori il cane per fargli fare i bisogni. Ma durante la passeggiata si sarebbe innervosito perché non rispettava i comandi. «Era la prima volta che glielo affidavo per una passeggiata. Non avrei mai immaginato che potesse capitare una cosa del genere» avrebbe confessato la proprietaria del cane, una donna italiana, ancora sotto choc per l'accaduto. Mentre l'animale, alla vista della padrona, si è subito tranquillizzato e le è corso incontro. Fortunatamente, nonostante abbia ricevuto più colpi anche alla pancia, il cane non ha riportato nessuna ferita che abbia reso necessario l'intervento di un veterinario. Ora è a casa, tra le braccia amorevoli della sua proprietaria.Questo, purtroppo, è solo l'ultimo dei tanti maltrattamenti ai danni degli animali. Pochi mesi fa una scena simile è stata denunciata da due ragazze che stavano passeggiando lungo le banchine del Tevere. Mentre camminavano hanno notato un clochard che stava maltrattando il suo cane prendendolo a bastonate.