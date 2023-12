Pitbull senza cibo per giorni e allenati a combattere, presa la gang di allibratori che organizzavano i match e le scommesse

Pitbull tenuti in spazi limitati, in condizioni estreme, tra escrementi e urina, feriti e senza cibo. E combattimenti clandestini con un probabile giro di scommesse di denaro. Molossoidi “guerrieri” affamati, lasciati senza mangiare per oltre una settimana perché così rendevano di più in “campo” e cani randagi usati per incattivirli prima delle competizioni.

IL BLITZ

Operazione “Stop illegal dog fighiting”, blitz dei carabinieri della stazione di Campoverde e di Stop Animal Crimes ad Aprilia: sequestrati cinque pitbull e un maremmano, sgominata una banda di 5 persone, tutte denunciate alla Procura di Latina per maltrattamenti di animali e organizzazione di combattimenti. «Su accertamenti della nostra associazione - spiega l’attivista Antonio Colonna, impegnato sul territorio nazionale con un vasto movimento di denuncia contro i reati a danno degli animali - unitamente ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e all’associazione zoofila Pegasus, nelle ultime 48 ore, abbiamo eseguito ispezioni presso proprietà e terreni nella disponibilità di persone di nazionalità rumena».

Una piccola baraccopoli all’estrema periferia di Aprilia, in via Genio Civile, manufatti abusivi di lamiere accatastate e rifiuti.

Le foto scattate dagli animalisti mostrano i cinque pitbull tenuti in spazi angusti e fatiscenti, senza acqua e cibo, feriti e coperti di cicatrici sul volto e sugli arti, alcuni con orecchie lacerate.

DEGRADO

Un molossoide era legato a un albero con 1 metro di corda, un altro aveva un occhio interessato da una profonda ferita, mentre il maremmano presentava segni evidenti da morsi agli arti anteriori.

Gli animali, visitati dai veterinari dell’Asl, sono stati posti sotto sequestro e trasportati presso una struttura autorizzata. «Da quanto finora emerso - i raccapriccianti dettagli raccolti sul posto- i cani venivano nutriti solo ogni 10 giorni e lasciati affamati, i combattimenti venivano organizzati principalmente da M.P., 21 anni e vi prendevano parte anche cani di soggetti esterni provenienti dalle zone di Nettuno e Campo di carne, queste crudeli esibizioni si svolgevano persino in strada, in mezzo alle auto, con presunte puntate di denaro dalle 250 euro fino a tre volte tanto. Molti i cani deceduti a causa di questi incontri e smaltiti illegalmente».

GLI ALLENAMENTI

Gli accertamenti hanno fatto emergere anche un’altra drammatica realtà: la sconcertante prassi di prelevare cani randagi o di proprietà per utilizzarli come “sparring partners” al fine allenare i cani “combattenti” e, una volta usati, di abbandonarli sul territorio feriti e sanguinanti.

La circostanza spiegherebbe le frequenti segnalazioni, da parte di privati e associazioni, di rinvenimenti di cani in gravi condizioni, morti, sbranati o feriti. «Delle cinque persone coinvolte, 4 hanno numerosi precedenti penali - fanno sapere gli attivisti - noi chiederemo all’autorità giudiziaria di effettuare indagini approfondite per meglio delineare il quadro complessivo della situazione, certamente ben più ampio». Inoltre Stop Animal Crimes solleciterà il sindaco di Aprilia per l’adozione di un provvedimento urgente che imponga il divieto ai denunciati di detenere animali. «Parliamo di un fenomeno - proseguono i volontari - scarsamente contrastato a causa di una limitata vigilanza di monitoraggio da parte dei Comuni e che non ha mai ricevuto l’adeguata attenzione politica sotto il profilo delle pene, ancora inadeguate rispetto alla serietà sociale che rappresenta. Ringraziamo i carabinieri, anche questa volta presente a tutela dei valori civili della società e dei diritti degli animali».