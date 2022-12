Blitz degli anarchici a Roma, cassonetti bruciati e scritte pro Alberto Cospito: l'uomo al 41 bis in sciopero della fame da due mesi

Fiamme sulla Tuscolana. Cassonetti bruciati, assalti a bancomat e vetrate rotte, questo è il bollettino dopo un blitz degli anarchic iavvenuto nella nottata. Gli atti di vandalismo si sono concentrati per la maggior parte nelle zone tra San Giovanni e il Tuscolano.

Oltre alla devastazione urbana, sono apparse anche alcune scritte a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto anarchico in regime di 41 bis nel carcere di Bancali, a Sassari, e da circa due mesi in sciopero della fame. La A cerchiata (già apparsa a giugno a firma della scritta "No 41 bis" sulla fermata della Metro C "Pigneto") e le scritte "Alfredo libero" e "No 41 bis" sono state trovate sulle vetrate di alcune banche danneggiate la notte scorsa nel quartiere Tuscolano a Roma. L'ipotesi, ancora comunque da accertare, è che i cassonetti dati alle fiamme e gli altri danneggiamenti messi a segno tra via Macedonia e via Latina siano opera dei gruppi anarchici. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

