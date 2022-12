Tuscolana, allarme dei residenti: in pochi giorni sfiorate due tragedie

I residenti del quartiere Tuscolano insorgono. In meno di una settimana sono state sfiorate due tragedie. La prima riguarda un ramo caduto da un albero vicino ad una recinzione di cantiere fatta con la classica rete in polietilene arancione che riguarda una colonnina di un parcometro “abbattuta" circa un anno fa e ancora per terra in via Tuscolana all’altezza del civico 639 non distante dalla fermata della Metro A di Numidio Quadrato. «La colonnina sta per terra da un anno quando fu abbattuta da un atto vandalico - dice il proprietario del ristorante distante qualche metro - poi dopo cinque mesi, a maggio vennero a recintarla e così è rimasta, ormai è passato tanto tempo e non si vede nessuno, non mi sembra un grosso lavoro metterla in piedi, diverso è il ramo caduto, dall’albero vicino che è di qualche girono fa, sicuramente il distacco causato dal vento e la pioggia abbattutisi fortissimi, ma nessuno lo sposta».

Due problemi che si potrebbero risolvere velocemente e con un costo ridottissimo: «Qualche giorno fa quando il ramo è caduto stava passando una signora che aveva un ombrello in una mano e la carrozzina nell’altra, per fortuna non gli è finito addosso, ma c’è mancato poco, non capisco, togliere un ramo e potare gli altri e rimettere a posto una colonnina ci vuole così tanto tempo e così tanti soldi?» dice arrabbiata e rammaricata la signora anziana residente in zona che si è allontanata dirigendosi al supermercato di via Telegono borbottando e tirandosi dietro il suo carrello per la spesa. Ma non è tutto, la seconda tragedia si è sfiorata in viale Marco Fulvio Nobiliore a due passi dalla fermata della Metro a Giulio Agricola, diventata un’interminabile distesa di foglie secche cadute dagli alberi: «Da quando me lo ricordi ogni anno è sempre la stessa storia - dice la proprietaria di un supermercato non distante dall'ingresso della metro - distese di foglie sulla ciclabile, ai bordi e in strada, e sui marciapiedi, che diventano scivolose con la pioggia, si rischiano tamponamenti in strada, sui marciapiedi gente che scivola (anziani e bambini compresi, ndr) e sulla ciclabile un monopattino con un ragazzino l’altro giorno è caduto scivolando su un mucchio di foglie diventate viscide con la pioggia per fortuna non correva e per fortuna non ha centrato l'albero, ma la fortuna quanto può aiutarti?». Insomma pare che il VII Municipio in questo periodo di Natale debba darsi una mossa e allertare il Servizio giardini e l’Ama visti i numerosi cittadini in giro per i regali e le spese per i cenoni festivi o qualcuno prima di muoversi vorrebbe vedere qualche residenet andare al pronto soccorso ?