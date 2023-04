Giovedì 6 Aprile 2023, 00:18

Non si dava pace, accecata dalla gelosia per la fine della storia d’amore. Così ha accoltellato l’ex compagno seduto in un bar caffetteria con un’altra ragazza. È accaduto martedì notte intorno alle 23.30 in via Tuscolana 914, in zona Quadraro, nei pressi di un locale con i tavoli all’aperto all’incrocio. L’uomo, un domenicano di 32 anni, era nel locale quando la donna passando - o molto probabilmente seguendolo appositamente - l’ha notato in dolce compagnia. A quel punto l’ex compagna, una connazionale di 38 anni, impugnando un coltello l’ha raggiunto e non ha esitato a colpirlo, ferendolo al fianco destro e al collo. Una furia, in balìa dei sospetti e del rancore, accecata dal rifiuto e forse dal tradimento.

Momenti di paura in tarda serata nella trafficata via Tuscolana. La donna non si rassegnava, a quanto pare, alla fine della relazione, era accecata dalla gelosia. E continuava a perseguitare l’ex, al punto da seguirlo l’altra sera e andarlo a cercare di proposito con un coltello affilato. Lui, sentendosi al sicuro in strada è stato colto di sorpresa, non si aspettava un’aggressione tantomeno così violenta. Invece la donna l’ha raggiunto e in preda alla gelosia gli ha rifilato due coltellate.



UNA FURIA



La 38enne ha usato un coltello da cucina per colpire l’ex fidanzato e poi lasciarlo a terra in una pozza di sangue e dileguarsi senza ripensamenti. A quanto pare, la vittima, poco prima di essere colpito, ha provato invano a calmare la sua ex, a spiegare alla donna che non era in compagnia di una nuova fidanzata, ma è stato inutile: l’aggressione è stata feroce e immediata, la domenicana non ne ha voluto sapere e l’ha colpito senza scrupoli al culmine della scenata di gelosia in cui gridava: «Traditore, hai un’altra fidanzata».

Molte persone, oltre a chi era presente sulla via in quel momento, hanno sentito provenire grida dalla strada e hanno subito chiamato il 112 allarmati: dopo una breve lite e una colluttazione a terra su via Tuscolana c’era un uomo insanguinato che chiedeva disperatamente aiuto.

Sul posto sono arrivate pattuglie della polizia di San Giovanni e del Tuscolano e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. L’uomo perdeva sangue dall’addome e dal collo, immediata la corsa in ospedale.



LA PROGNOSI



Il domenicano è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata e refertato dopo le visite dei medici con 7 giorni di prognosi salvo complicazioni. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Le due coltellate non hanno preso fortunatamente organi vitali.

Poco dopo gli agenti di polizia hanno rintracciato la donna che una volta messa a segno l’aggressione all’ex, se ne era tornata nella sua abitazione e l’hanno arrestata per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnata in commissariato, è stata poi rinchiusa in una casa circondariale.