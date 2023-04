Roma, accoltella il fidanzato in strada accecata dalla gelosia: «Mi hai tradito». L'uomo è in codice rosso

Il compagno è fuggito da casa quando ha visto lei che impugnava un coltello. In strada sembrava che fosse più sicuro. Invece, la donna l’ha raggiunto e gli ha rifilato due coltellate. Il movente dell’aggressione è stato quello della gelosia. Lei, una domenicana di 38 anni, era convinta che il fidanzato, 32 anni, connazionale, la tradisse con altre.

Il ferimento è accaduto l’altra notte in zona Quadraro. La donna ha usato un coltello da cucina per colpire il fidanzato. La lama ha colpito l’addome e la testa della vittima. Lui, poco prima di essere aggredito, ha provato a spiegare alla donna che non l’aveva mai tradita e che era una sua fissazione. Fatto sta che lei è stata molto feroce. Senza problemi ha rifilato le coltellate.

Carlo Vicentini, biglietto choc lasciato prima di uccidere moglie e figli: «Voglio proteggerli da questa società malata»

In codice rosso



I vicini hanno sentito provenire le grida dalla strada ed hanno chiamato il 112. Sul posto sono accorsi alcune pattuglie della polizia ed anche il personale di un’ambulanza. Il domenicano è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata. I medici hanno verificato che la vittima non è grave. Le due coltellate non hanno preso organi vitali. Poi, la polizia ha trovato la donna in casa. E’ stata accompagnata in commissariato e arrestata per tentato omicidio.