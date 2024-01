Strage di Acca Larentia, saluti romani e polemiche alla commemorazione al Tuscolano

Ieri - davanti alla targa al Tuscolano che ricorda Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni - si è tenuta la manifestazione bipartisan per commemorare la strage di Acca Larentia, in cui persero la vita i tre giovani militanti del Fronte della Gioventù, mentre facevano un volantinaggio. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, e l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, hanno depositato due corone di fiori. Il governatore ha sottolineato che non ci «sono morti di serie B, vanno rispettate tutte le vittime, di destra e di sinistra». Gotor ha messo l'accento sulla necessità di «ricordare oggi che la militanza politica non può mai giustificare la violenza e lo spargimento di sangue».

Presenti tra le altre istituzioni, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli - che ha rilanciato «la proposta di legge per una commissione sugli Anni di piombo» - i parlamentari Andrea De Priamo, Marco Milani, Marco Perissa e Paolo Trancassini, la vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli, l'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, i consiglieri comunali Giovanni e Federico Rocca, e il presidente del VI Municipio, Nicola Franco.

Dopo la fine della cerimonia - quando le principali cariche istituzionali erano già andate via - una quindicina di militanti di destra, alcuni anziani, si sono diretti verso la vicina ex sede del Msi e ha voluto onorare le vittime facendo ilL'episodio ha scatenato polemiche. Il Pd e Più Europa hanno chiesto a Rocca e al premier Giorgia Meloni di dissociarsi. Il governatore non ha apprezzato le parole della consigliera Emanuela Droghei: «Commemorare i morti è una cosa, dare copertura istituzionale ad adunate fasciste è altro». Il presidente della Regione ha annunciato querela: «Nessun saluto romano davanti ad alcuna carica istituzionale, altrimenti non avrei esitato a prenderne le distanze».