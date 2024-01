Acca Larentia: storia, significato, la strage, cosa è successo e origine del nome (dalla dea romana)

Cos'è Acca Larentia? Il significato viene dall'Antica Roma, si tratta infatti di un'antica divinità. L'etimologia? La parola latina "Acca" è di origini sconosciute. In greco, il termine akko significa "donna ridicola" mentre in sanscrito akka significa "madre". Acca Larenzia potrebbe potrebbe pertanto essere identificata con la Mater Larum o "Madre dei Lari", ovvero Romolo e Remo che vennero in seguito celebrati come Lari di Roma. Il nome della dea romana è stato poi utilizzato per intitolare una strada della Capitale nel quartiere Tuscolano. Qui aveva la sede l'MSI dove, nel 1978 (ovvero durante gli Anni di piombo e del terrorismo), avvenne una strage.

Strage di Acca Larentia, saluti romani e polemiche alla commemorazione al Tuscolano