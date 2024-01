Acca Larentia, 100 identificati per i saluti romani alla commemorazione. Oggi il question time alla Camera

Un centinaio di persone sono state identificate per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca Larentia. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre persone.

Oggi alle 15 è previsto il Question time alla camera. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larentia. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulla priorità della presidenza italiana del G7 e iniziative volte a promuovere la stabilità a livello internazionale in relazione agli attuali scenari di crisi; sulle iniziative, anche in sede europea, volte a ristabilire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso; sulle iniziative per un piano di azione di carattere diplomatico, anche in raccordo con l'Ue sulla situazione in Medio Oriente.