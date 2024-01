Acca Larentia, Piantedosi: «Commemorazione inquinata da gesti e simboli condannati dalla storia»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "La commemorazione ad Acca Larentiaè stata inquinata da gesti e simboli condannati dalla storia. Non ci sono sondaggi su quanti italiani si indignino, ma tale indignazione è sicuramente trasversale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in audizione davanti alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it