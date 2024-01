Acca Larenzia, Schlein: «No cani sciolti, ma branco con cui siete andati a spasso per anni»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Non raccontateci come fa Rampelli che sono cani sciolti. Non sono cani sciolti ma un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni e che ha nostalgia del partito fascista". Così Elly Schlein nel question time alla Camera su Acca Larenzia. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev