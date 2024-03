Roma, Villa Gordiani chiusa per lavori da circa due mesi. I bambini del quartiere Teano dove giocheranno?

La Villa Gordiani due anni fa era stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione che aveva restituito splendore al parco circostante. I residenti erano felici di poter usufruire di uno spazio verde rinnovato, adatto sia ai bambini che agli adulti.

Tuttavia, dopo soli due anni, il parco è tornato al punto di partenza. Circa due settimane fa, improvvisamente, è stato chiuso e transennato, privando i bambini del quartiere del luogo dove giocare e divertirsi. I residenti sono rimasti sconvolti da questa decisione e hanno iniziato a segnalare il problema alle autorità competenti.

Le segnalazioni sono state tante da spingere un consigliere dell'assemblea Capitolina a intervenire e avviare una segnalazione protocollata per capire il motivo della chiusura del parco.

I residenti si sono mobilitati, organizzando anche una petizione per chiedere la riapertura immediata della villa Gordiani, sulla Prenestina.

La situazione ha destato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere, che vedono il parco come un luogo importante per la socializzazione e il benessere di tutti. Si spera che le autorità prendano al più presto provvedimenti per riaprire il parco e restituire ai bambini e agli adulti la possibilità di godere di uno spazio verde così prezioso per la comunità.

Le parole contenute nella lettera protocollata.

"Con la presente, il sottoscritto consigliere dell'assemblea Capitolina nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, comunica di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti, i quali riferiscono che il parco, da alcuni mesi, risulta delimitato da bandoni di plastica arancione con cartelli che citano "altre area di cantiere divieto di accesso ai non addetti ai lavori". Si sottolinea che te le parco era molto frequentato da bambini genitori in quanto posizionato di fronte amplesso con scolastico che la sua chiusura determina un disagio in quanto tale area giochi era l'unica in quanto quadrante.ti chiedo la riapertura del parco è un intervento di riparazione dei giochi in modo che siano al più presto fruibili e che siano soprattutto sicuri protetti da eventuali atti vandalici. Per quanto su esposto e sottoscritto chiede un intervento tempestivo volto alla totale riapertura dell'area ludica in modo da restituire i bambini uno spazio verde nella zona di villa Giordani. In attesa di un cortese sollecito riscontro, colgo l'occasione per porgere i miei Cordiali saluti."