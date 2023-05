Roma, nel IV municipio arrivano 5 nuovi eco-compattatori per riciclare le bottiglie di plastica

Sono state inaugurati in Piazza S. Maria dell’Olivo a Settecamini i cinque nuovi eco-compattatori “installati” sul territorio del IV municipio. All’evento erano presenti i residenti e le rappresentanze degli alunni della scuola paritaria primaria e dell’infanzia “Sant’Anna” e dell’istituto comprensivo “Casal Bianco” che hanno testato per la prima volta le macchine mangia plastica. Le altre sono state posizionate oltre che in piazza S. Maria dell’olivo a Settecamini, al Parco della Balena a San Basilio, in via Castel Paterno (piazzetta Largo di Pietralata), in via Filippo Meda a Monti Tiburtini, e in piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato.

«Siamo il primo municipio che si è impegnato in maniera importante in questo progetto. È stato un lungo percorso, prima le macchine eco-compattatrici erano presenti solo nei mercati. Rappresenta un modello di economia circolare che riduce l'immissione della nuova plastica nell’ambiente» sono state le parole del presidente del IV municipio Massimiliano Umberti.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il presidente del Consorzio di Riciclo Coripet Corrado Dentis e Giammarco Palmieri, presidente commissione Ambiente di Roma Capitale. La capitale continua in questo modo a portare avanti il processo di transizione ecologica per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Direttiva Sup (Single Use Plastic) 2019/904 che ha introdotto nuovi obiettivi per la raccolta e il riciclo del Pet, che oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina il fine vita delle bottigliette in Pet: entro il 2025 i Paesi europei dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030 oltre che impegnarsi a "produrre e distribuire" oggetti di plastica riciclata.