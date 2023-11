Roma, incidente a La Rustica: auto investe famiglia sulle strisce, feriti madre, padre e figlio di 11 anni

Una famiglia è stata investita ieri pomeriggio da un'auto alla periferia di Roma . È accaduto in via Federico Turano, in zona La Rustica. Sul posto per i rilievi la polizia locale del V Gruppo Casilino. Feriti padre, madre e figlio di 11 anni. Non sarebbero in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, la famiglia stava attraversando sulle strisce pedonali e l'auto non procedeva a forte velocità. Il conducente, un uomo di 56 anni, si è fermato a prestare soccorso.