Blatte, sporcizia, alimenti mal conservati o scaduti e lavoratori impiegati senza contratto. Gli agenti del distretto Tiburtino hanno avviato una serie di controlli mirati nei bar e nei locali nella periferia est della Capitale che si sono conclusi con multe per oltre 20mila euro e licenze sospese. A Case Rosse sono stati 3 gli esercizi in cui gli agenti hanno proceduto con le ispezioni. Insieme agli agenti di polizia, gli ispettori sanitari durante l'ispezione in un ristorante etnico hanno trovato blatte, insetti infestanti e gravi condizioni igienico sanitarie sia nel magazzino che nei locali adibiti alla consumazione. Hanno quindi proceduto con una maxi multa da oltre 8 mila euro e una sospensione della licenza. Altre due attività di ristorazione sono state invece sanzionate per l'inosservanza delle norme finalizzate al contrasto del lavoro irregolare e per l'inosservanza della normativa inerente la sicurezza sul posto di lavoro. In una delle attività, gli ispettori del lavoro hanno accertato che erano quattro gli addetti alla ristorazione senza contratto.

Gli agenti hanno quindi proceduto con una multa da 9,700 euro. Anche nella seconda attività gli ispettori hanno accertato la presenza di quattro dipendenti non regolarmente assunti e dunque hanno proceduto con una sanzione analoga. In questo caso, però, poliziotti e ispettori hanno riscontrato anomalie inerenti le norme di sicurezza all'interno del bar: le uscite di emergenza del locale infatti erano intralciate dai cavi di alimentazione dei frigoriferi e non era stata avviata la procedura per l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'istallazione di un impianto di videosorveglianza all'interno della sala dedicata alla somministrazione.

I controlli sono stati disposti e organizzati nell'ambito del servizio "Alto Impatto" predisposto a San Basilio e che ha visto, appunto, impegnati gli agenti del IV distretto in collaborazione con gli uomini del reparto cinofili dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine Lazio. Non solo bar e ristoranti: nel corso del servizio "Alto impatto" sono stati eseguiti accertamenti alle stazioni della linea B della metro Rebibbia e Ponte Mammolo. Durante l'attività sono state dunque identificate 293 persone, 126 delle quali straniere, e controllati 28 veicoli. Inoltre, gli investigatori hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale perché sorpresa con circa 2 grammi e mezzo di hashish. Infine un'altra è stata denunciata per ricettazione poiché trovata in possesso di una smart TV di dubbia provenienza.

Gli stessi controlli sono stati disposti anche a Tor Bella Monaca lo scorso 10 gennaio dove Nas e ispettori del lavoro hanno chiuso il locale per carenze igieniche, sanzionato il barista per mancanza di autocontrollo sugli alimenti e carenze igienico-sanitarie, con presenza di feci di animali infestanti nel locale magazzino con conseguente sospensione dell'attività. Nello specifico, nei controlli sono state coinvolte cinque attività. Anche in questo caso, un esercizio commerciale è stato sanzionato per aver impiegato due cittadini clandestini, sprovvisti di documenti utili al soggiorno, e gli è stata sospesa l'attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati. Infine altri due minimarket sono stati sanzionati per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Quindi i controlli amministrativi in altri quattro locali: in una delle attività è stata contestata la violazione della normativa relativa all'orario di funzionamento degli apparecchi di vincita di denaro nelle sale da gioco e quindi, una sanzione di 10mila euro.