Roma, sulla Prenestina foresta urbana e visibilità a rischio. Le accuse: «Un problema che va avanti da 15 anni»

Come nello spot pubblicitario di una famosa marca di biscotti, chi vive a via Prenestina ogni mattina si sveglia in una giungla. Non un fantastico bosco incantato, ma una vera e propria foresta urbana che cresce indisturbata in una delle vie più trafficate della capitale. Manutenzione e potatura sono termini lontani anni luce nel tratto di strada che si incrocia con Via Aristide Staderini. «Sono 15 anni che nessuno prende in considerazione questa problematica» racconta Paolo, il titolare del Giolli Bar di zona «ormai le foglie coprono completamente tutta la segnaletica verticale, compresi i semafori e pali della luce».

Infatti, gli aceri che costeggiano tutta la via rendono difficile la visibilità per le macchine non solo di giorno quanto di notte. I vari attraversamenti pedonali a causa della vegetazione non sono sufficientemente illuminati e spesso i veicoli sono costretti – nella migliore delle ipotesi – ad inchiodare per non investire qualcuno. Tutto questo accade quotidianamente, anche semplicemente poco prima dell’arresto alla linea di stop per il semaforo rosso. Difficoltà che si aggiungono poi a possibili scenari disastrosi che potrebbero arrivare con il mal tempo. Il rischio allagamento o la caduta di qualche ramo si è già verificata in passato e i commercianti sperano vivamente che si possa non ripetere: «Circa 5 anni fa è crollato un albero distruggendo alcune auto parcheggiate. La fortuna è stata che non c’era nessuno dentro». È una corsa contro il tempo visto che l’invero è alle porte, ma intervenire adesso significherebbe prevenire tragedie che in questo periodo preoccupano, e non poco, commercianti e residenti.