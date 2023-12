Incidente sulla Prenestina, auto sotto un camion dopo un sorpasso: Maurizio Todesco muore a 61 anni

«È stato terribile, l’ho visto arrivarmi addosso, ho frenato ma non c’è stato nulla da fare». Il conducente della bisarca sotto cui è rimasto incastrato un uomo è sotto choc. Con queste parole avrebbe ripercorso quei terribili attimi con gli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale che, ieri mattina, pochi minuti prima dell’alba sono intervenuti in via Polense (zona Prenestina) per un terribile incidente. Un’altra vittima, la 189esima da inizio dell’anno. Si chiamava Maurizio Todesco e aveva 61 anni. L’uomo era alla sua guida della sua Opel Astra quando ha tentato di sorpassare una Ford Fiesta ma la manovra, azzardata, gli è stata fatale. Perché su questa strada che collega la Capitale a Tivoli, nel senso opposto di marcia stava arrivando una bisarca carica di veicoli. Il 61enne ha provato a rientrare in corsia ma ha toccato l’auto che aveva provato a sorpassare ed è finito così contro il tir.

LA DINAMICA

Lo scontro è stato inevitabile e fortissimo perché da una prima ricostruzione dei vigili, l’Opel stava comunque viaggiando a velocità sostenuta.

Il mezzo si è incastrato dotto alla bisarca e per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno impiegato più di un’ora per estrarre il corpo dalle lamiere. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita al policlinico di Tor Vergata dove è stato portato anche l’altro conducente, ovvero quello della Ford Fiesta che, per un caso, ha anche lui 61 anni. L’uomo si è accorto del sorpasso e quando ha visto la vittima provare a rientrare in corsia per la bisarca che stava provenendo sulla corsia opposta, ha anche provato a farsi più a destra ma questo non ha impedito alla vittima di “toccarlo”. Il contatto avrebbe agito come “molla” e spinto l’Opel sulla corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la bisarca. «Ho provato a frenare, ho frenato», avrebbe detto il conducente ai vigili urbani. Sia lui che il guidatore della Ford Fiesta sono stati sottoposti agli esami di rito e risultati poi negativi sia all’alcol test che al drug-test. Un terribile incidente che aumenta ancora il bilancio - già drammatico - delle vittime delle strada. Lo stesso sindaco Gualtieri, partecipando giovedì alla conferenza stampa convocata dal prefetto Lamberto Giannini, si è detto molto rammaricato e preoccupato per l’incidenza di incidenti e vittime. «Non posso non esprimere una dolorosa insoddisfazione sul tema della sicurezza stradale. Nonostante un gradissimo impegno abbiamo ancora troppe morti sulle strade - ha detto Gualtieri - l’impegno da parte di tutti è fortissimo, abbiamo aumentato la presenza della polizia locale, i controlli, e stiamo assumendo nuovi operatori. Ma i numeri ci dicono che c’è tantissimo da fare».

I PRECEDENTI

Anche sul fronte della prevenzione e dell’educazione alla guida sicura. Solo lunedì scorso l’ultimo incidente sul Grande Raccordo Anulare: un terribile scontro con un bilancio drammatico. A perdere la vita un altro uomo, anch’egli di 61 anni, mentre sei le persone rimaste ferite. In base a quanto ricostruito dalla polizia stradale, il camion carico di generi alimentari guidato dal 61enne avrebbe toccato un altro furgone innescando, sul Raccordo, una carambola. E questo forse per un malore che potrebbe aver colpito l’autista. La risposta arriverà solo a seguito dell’autopsia. Prima ancora di lunedì, a metà dicembre un pedone che stava attraverso via di Tor Tre Teste con la moglie fun investito, l’uomo ultrasettantenne, morì sul colpo.