Prenestina, foresta urbana e visibilità a rischio

Gli aceri che costeggiano Via Prenestina rendono difficile la visibilità per le macchine non solo di giorno quanto di notte. I vari attraversamenti pedonali a causa della vegetazione non sono sufficientemente illuminati e spesso i veicoli sono costretti – nella migliore delle ipotesi – ad inchiodare. Difficoltà che si aggiungono poi a possibili scenari disastrosi che potrebbero arrivare con il mal tempo. Il rischio allagamento o la caduta di qualche ramo si è già verificata in passato e i commercianti sperano vivamente che si possa non ripetere.