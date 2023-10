Roma, lite per una rosa con un marocchino: accoltellato alla gola. Un 32enne è in «condizioni disperate»

«Prendi la rosa, compra la rosa», poi il coltello e il sangue. Così un marocchino ha avvicinato due ragazzi italiani che si trovavano all'esterno del bar in via Michele di Lando, nei pressi di piazza Bologna, dopo avere iniziato a infastidirli con domande sciocche, sventolando loro una rosa davanti, si è avventato contro i due quando hanno provato ad allontanarlo. È stato un attimo e il 29enne marocchino ha impugnato un coltello ferendo alla gola uno dei due ragazzi, 32enne.

Alessandro Castellaccio pestato a morte a Tivoli: «Preso a calci come fosse un pallone». Due arresti

È stato l'amico che era con lui a trasportarlo al pronto soccorso dell'Umberto I dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita: le sue condizioni vengono definite «disperate».

A tradirlo anche l’abbigliamento: vestito completamente di bianco viene fermato non lontano dal bar. Erano state già due le segnalazioni del suo comportamento molesto prima sulla Tiburtina, all'altezza di Ponte Mammolo, e poi in piazzale delle Province. Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio.