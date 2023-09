Linciato al Quarticciolo a Roma dopo un tentato scippo: «Chiedo scusa all'anziana, non volevo fare del male a nessuno»

«Chiedo scusa per quanto fatto alla signora anziana, non volevo fare del male a nessuno». È quanto ha affermato nel corso dell'udienza in tribunale, a Roma, Arshdeep Singh, il cittadino indiano che ha rischiato di essere linciato a Roma dopo un tentativo di scippo.

Quarticciolo, caccia ai sette “giustizieri” dello scippo (con video-choc): sono volti conosciuti nella zona

L'uomo, difenso dall'avvocato Simona Rampiconi, ieri sera ha formalizzato la denuncia contro gli aggressori che in una strada del quartiere Quarticciolo lo hanno violentemente aggredito a calci e pugni.

I carabinieri che stanno conducendo le indagini hanno acquisito anche il video, finito in rete e diventato virale in poche ore, che ha ripreso tutte le fasi dell'aggressione. In base a quanto si apprende Singh è arrivato in Italia circa 9 mesi fa ma non ha un impiego ed è senza fissa dimora. Da ieri non vive più a Roma dopo che il giudice gli ha applicato la misura del divieto di dimora.