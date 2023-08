Sabato 19 Agosto 2023, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 08:55

Il numero unico per le emergenze - 112 - che dovrebbe aiutare i cittadini che hanno bisogno di aiuto, talvolta li abbandona al loro destino. È quello che è accaduto lo scorso giovedì mattina alla proprietaria di un bar in piazza delle Gardenie, a Centocelle: ha dovuto attendere per mezz'ora l'arrivo delle forze dell'ordine, ma non per colpa loro. La donna era alle prese con un 33enne originario del Sudan che, dopo averle distrutto il locale l'ha minacciata con un collo di bottiglia per farsi consegnare i soldi dell'incasso. Due le chiamate al 112 nelle quali, senza neanche aver finito di parlare, le è stato attaccato il telefono. Poi l'idea di contattare l'assistenza di un sistema di allarmi privato - installato nel bar - che si è messo direttamente in contatto con i carabinieri della prima sezione del nucleo radio mobile, i quali sono prontamente intervenuti e hanno arrestato l'uomo. Processato ieri per direttissima nel tribunale, ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato a tre anni di reclusione. È in Italia da quattro anni, senza permessi e con un decreto di espulsione a suo carico.

LA DINAMICA

Erano circa le 11,15 di giovedì. Il 33enne era seduto ai tavolini esterni del locale, circondato da altri clienti. Senza evidenti motivi, ha iniziato a terrorizzare le persone presenti rovesciando i tavoli e danneggiando tutto ciò che trovava. La proprietaria, a quel punto, è uscita per cercare di mandarlo via, scatenando però ulteriormente l'ira dell'uomo che, rotta una bottiglia, è entrato nel bar minacciando la donna per ricevere soldi in cambio. Lei è riuscita in un attimo di distrazione a chiudersi dentro e lì ha iniziato a chiamare il numero unico per le emergenze. Il primo operatore che ha risposto, dopo averle chiesto le generalità, ha attaccato il telefono e così ha fatto anche il secondo, dopo un'ulteriore chiamata. A quel punto la vittima ha avuto l'idea di rivolgersi al numero privato per le emergenze del sistema di allarme che aveva installato nel bar ed è stato poi quell'operatore a contattare direttamente i carabinieri, che si sono subito recati sul posto.

Al loro arrivo, dopo mezz'ora dalla prima richiesta di aiuto al 112, l'imputato - che stava continuando a danneggiare sedie e tavolini - si è allontanato dirigendosi verso i cassonetti per liberarsi del coccio di vetro. Ma i militari lo hanno fermato e arrestato con l'accusa di rapina e danneggiamento.

I PRECEDENTI

In Italia da quattro anni, senza permessi e con un decreto di espulsione a suo carico, il 33enne aveva già altri precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. È stato processato ieri per direttissima a piazzale Clodio. Il pm aveva chiesto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere, accolta dai giudici. Poi, dopo la richiesta del rito abbreviato e la relativa sentenza, è stato condannato a tre anni di reclusione.Il numero unico per le emergenze, in funzione in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, è attivo a Roma dalla fine del 2015. Se fino a quella data ogni emergenza era gestita dai singoli numeri delle varie forze dell'ordine, da quel momento in poi che si tratti di un furto, un'aggressione, un malore o un incendio è diventato compito di un operatore smistare le telefonate a carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso. Incrementare i livelli di efficienza e tempestività nelle risposte e nel soccorso ai cittadini doveva essere lo scopo del nuovo servizio che però, in molti casi, non fa altro che sortire l'effetto contrario. Qualche anno fa era stato proprio un agente fuori servizio ad attendere 5 lunghissimi minuti prima di essere messo in contatto con la sala operativa, dopo che un uomo lo aveva investito a seguito di una lite. Della telefonata tra il poliziotto e il 112 era girato un audio che aveva fatto discutere proprio sull'efficienza del sistema.