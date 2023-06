Ingoia per sbaglio involucro cocaina e muore, denunciato amico del figlio che aveva portato la droga a casa

Un uomo di 69 anni, affetto demenza senile, è morto ieri a Roma dopo avere assunto inavvertitamente della droga che aveva con sé un amico del figlio.

Droga a Roma, la Capitale invasa dalla cocaina: in 4 mesi record di sequestri. Così la Finanza blocca i carichi

Tragedia a San Basilio

Il dramma è avvenuto in un appartamento di via Carlo Arturo Jemolo, a San Basilio, sul posto è intervenuta la polizia. Secondo quanto ricostruito, in casa erano presenti la moglie, il figlio e un conoscente di quest'ultimo. Il 60enne avrebbe, quindi, rovistato tra effetti personali del ragazzo e dopo avere trovato un involucro con della cocaina l'avrebbe ingerita. La droga ha quindi provocato il decesso dell'uomo. L'amico del figlio è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti.